So trauert Bitburg um sein Kino : Kino-Aus setzt viele Emotionen frei

Bitburg hat eine lange Kino-Tradition: Oben eine Aufnahme vom Anfang der 1950ziger Jahre, unten ein Bild des heute geschlossenen Lichtspielhauses. Fotos: privat; Frank Auffenberg Foto: Bettina Bartzen (beba)

Bitburg Die Schließung des Skala Center Bitburg hat viele in und um die Kreisstadt bestürzt und traurig gemacht. Gleichzeitig erinnern sie sich an schöne Stunden. Es gibt aber auch Kritik an der Stadt sowie Lob für Prüm und Hillesheim.