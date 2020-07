Gewerbe : Die Prümer Schirm-Herrschaften

Prüm Sie setzen ein Zeichen – oder besser: Sie hängen eins hin, die Prümer. Der Gewerbeverein spannt nämlich in den Straßen etwa 100 bunte Schirme auf. Über Patenschaften können es noch mehr werden. Der Zweck: die Stimmung aufzuhellen und Gäste in die Stadt zu locken.

„Gesegnet sei das Paraplü“, schrieb Wilhelm Busch, wenn auch in einem völlig anderen Zusammenhang und ohne Wissen um pandemische Stimmungslagen. Aber einen gewissen segensreichen Effekt sollen sie trotzdem haben, die Schirme, die der Gewerbeverein Prüm bald aufhängen lässt, von Haus zu gegenüberliegendem Haus, unter anderem in der Hillstraße, wo das gut möglich ist. Und in anderen Straßen, die nach all der Hahnplatz-Umbauerei jetzt mal an der Reihe seien, sagt Daniele Haas, die Vorsitzende des Gewerbevereins – siehe Foto, geschossen in der Bachstraße.