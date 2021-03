Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Großer Andrang: Schnelltestzentren in Bitburg und Prüm fast komplett ausgebucht

60 Leute täglich können aktuell in Prüm am Ausstellungsgelände, Mehrzweckhalle auf das Coronavirus getestet werden. Foto: Pressestelle VG Prüm

Bitburg/Prüm Die kostenlosen Teststationen laufen direkt nach ihrem Start am Montag bereits auf Hochtouren. Vor dem ersten Test waren in Bitburg alle Termine bereits ausgebucht. Wer einen Abstrich in Prüm bekommen möchte, sollte sich beeilen.