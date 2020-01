Alte Bitburger Kaserne: Fast alle Häuser haben eine neue Funktion

BITBURG Nach dem Abzug der Amerikaner ist in die alte Kaserne nach und nach neues Leben eingezogen - beinahe alle Gebäude werden wieder genutzt.

Ursprünglich hatte der Zweckverband Flugplatz Bitburg seinen Sitz auf dem Flugplatzgelände. Vor wenigen Jahren dann erfolgte der Umzug auf das Gelände der Alten Kaserne. Und zwar in einen der Kasernenblöcke. Je nachdem, aus welchem Fenster der neuen Geschäftsräume die Mitarbeiter des Zweckverbands blicken, sehen sie entweder den Erfolg oder aber die nächste gewaltige Herausforderung. Mit Letzterem gemeint ist die Housing, die vom Kasernengelände nur durch eine Straße getrennt wird.

Nachdem der Bitburger Stadtrat bereits seine Zustimmung erteilt hat, wird die Konversion des mehr als 60 Hektar großen Areals mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in die Zuständigkeit des Zweckverbands Flugplatz Bitburg fallen. Das ist eine Hausnummer. Genau genommen sind es sogar sehr viele. Denn die Amerikaner haben alle ihre Bauwerke nummeriert – was im Übrigen auch für das Areal der Alten Kaserne gilt. Und das sehen die Mitarbeiter des Zweckverbands, wenn sie die Flurseite wechseln und auf der anderen Seite des langgezogenen Sandsteinbaus aus dem Fenster schauen.

Gebäude Nummer 2001: Nach langem Hin und Her und mehreren Anlaufschwierigkeiten entsteht hier im Erd- und im ersten Obergeschoss die neue Kita der Stadt Bitburg. Mehr als 8,5 Millionen Euro investiert die Stadt, die auch Eigentümerin des Gebäudes ist. In diesem Jahr soll der Umbau endlich beginnen. Was aus dem zweiten Obergeschoss wird, steht derzeit noch nicht fest.