Einwohnerstatistik : Fast jeder vierte Bitburger hat einen ausländischen Pass

Auch die AfA ist ein Grund für den Anstieg der Einwohner. Foto: TV/Christian Thome

Es gibt aktuell rund 1000 Bitburger mehr als noch vor einem Jahr. Woran liegt diese deutliche Steigerung?

Bitburg wächst – zumindest, was die Zahl ihrer Einwohner angeht. Wie das Standesamt der Stadt mitteilt, nimmt die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren jeweils um bis zu 1000 Menschen zu. Konkret bedeutet das, dass in Bitburg zum Jahresende 2022 16.978 Personen registriert waren. Das sind 983 Personen mehr als 2021 (15.995). Blick zurück: Erst 2020 hatte die Stadt zum Jahresende erstmals über 15.000 Einwohner gemeldet. Die Steigerung um fast 1000 Einwohner geht fast ausschließlich auf die Stadt zurück. Im Vergleich zu den Stadtteilen, die nur marginal wachsen, hat die Kernstadt 859 Einwohner mehr als im vergangenen Jahr.

Die Steigerung geht laut Standesamt vor allem auch auf die Wiedereröffnung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) und den Krieg in der Ukraine zurück. Wie die Stadt weiter mitteilt, hat sich deshalb auch die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Bitburg um 987 auf 16.504 erhöht – 2020 waren es noch 15.517.

Fast jeder vierte Bitburger ist Ausländer

Deutlich erkennbar wird diese Entwicklung auch beim Prozentsatz ausländischer Mitbürger in Bitburg. Dieser ist von 16,98 auf 22,86 Prozent gestiegen. Lebten in der Bierstadt Ende 2021 noch 2716 Ausländer, sind es Ende 2022 3722. Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, kommen die meisten Ausländer aus Syrien (508 Personen), gefolgt von der Ukraine (471) und Rumänien (390). Insgesamt sind in Bitburg – neben Deutsch – 102 Nationen vertreten.

Nicht eingerechnet sind hierbei die Familien und Angehörige der amerikanischen Streitkräfte. Deren Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 relativ gleich geblieben. Nach Meldung der amerikanischen Streitkräfte (diese erfolgte zum 30. Juni 2022) leben in der Stadt 435 Familien- und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungsstreitkräfte.

Von den 16.978 Personen, die am 31. Dezember 2022 in Bitburg gemeldet waren, sind 8365 männlich und 8613 weiblich. 6197 (2021: 6159) Bitburger sind verheiratet, 1048 (1064) verwitwet und 1323 (1327) Personen mit dem Familienstand „geschieden“ eingetragen. Alle anderen sind ledig beziehungsweise der Familienstand ist der Stadt nicht bekannt.

Im kommenden Sommer werden in den Schulen der Stadt 146 Kinder eingeschult. Das sind sechs weniger als im Jahr 2022.