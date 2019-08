Schlusskonzert beim Prümer Sommer : Krachledernes Finale beim Prümer Sommer

Prüm (fpl) Anlauf für das letzte Konzert beim Prümer Sommer: Jawohl, die große Sommersause ist schon wieder fast vorüber, nach dem Eröffnungssonntag Ende Juni und den folgenden Donnerstagskonzerten steht jetzt der finale Schwoof auf dem Terminkalender.

Cannstatter Wasen, Rheinkirmes Düsseldorf, Dippemess in Frankfurt, Oktoberfeste in München sowie in Luxemburg oder den Niederlanden – überall haben sie bereits gespielt. Das Konzert auf der Bühne vor dem Rathaus beginnt um 19.30 Uhr. Von 18 Uhr an läuft das Programm für die kleinen Besucher mit der Kindertagesstätte Prüm.