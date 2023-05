Großer Ansturm am ersten Tag Fastfoodkette eröffnet Filiale in Bitburg

?Unsere frisch zubereiteten Speisen und unser freundlicher Service sind rund um die Welt beliebt. Zahllose, sehr gut besuchte KFC Restaurants auf allen Kontinenten stehen für diesen Erfolg?, so das Werbeversprechen der Fastfoodkette KFC (Kentucky Fried Chicken) auf deren Internetseite. Seit gestern haben die Bitburger die Gelegenheit, die Speisen und den Service selbst auszuprobieren. Die neue KFC-Filiale in der Saarstraße wurde am gestrigen Freitag eröffnet und erlebte einen riesigen Ansturm neuer Kunden. Im Lokal und auch am Drive-In gab es Wartezeiten.

Foto: Hoeser Rudolf