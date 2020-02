Gottesdienst : Gottesdienst für Narren

Spangdahlem (red) Einen Fastnachtsgottesdienst für Familien gibt es am Sonntag, 9. Februar, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Spangdahlem. Der Fastnachtsgottesdienst feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubliäum.



