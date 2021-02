Eifelkreis : Faszinierendes Fenster in die Vergangenheit

Eifelkreis Verschwunden oder unvollständige historische Bauwerke wieder sichtbar zu machen: Das verspricht die Argo-App, die zu einem Digitalprojekt des Landes Rheinland-Pfalz gehört und die von der Universität Trier und der Hochschule Trier entwickelt wurde.

Man hat hier mit „Augmented Archaelogy“ gearbeitet, also mit vergrößerter Archäologie. Die Werke werden mit Hilfe von Funden, weiteren Dokumenten und Quellen dreidimensional und in ihrem ursprünglichen Zustand gezeigt und vergrößert.

Besonders ist an der App, dass sich die Ansicht des Bauwerks in die Landschaft anpasst. Die App folgt automatisch der eigenen Position. Man kann die römischen Gebäude also eingebettet in der realen Landschaft von allen Seiten betrachten.