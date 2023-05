Bitburgs Fußballer träumen groß Der FC Bitburg ist aufgestiegen: Wie der Fußball die Stadt verändert

Bitburg · Seit dem Sieg beim vorletzten Rheinland-Liga Heimspiel am 20. Mai steht fest: Der FC Bitburg spielt fortan in der Oberliga. Zum ersten Mal in seiner 104-jährigen Vereinsgeschichte. Sind die Gegebenheiten vor Ort überhaupt dafür gemacht? Was muss sich ändern?

24.05.2023, 10:22 Uhr

Der FC Bitburg spielt jetzt Oberliga: Für die erwarteten Zuschauerzahlen fehlen am Stadion Ost Parkplätze. Das ist eine der Baustellen, die Verein und Stadt gemeinsam angehen wollen. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Von Sybille Schönhofen Redaktion Eifel

Dass der FC Bitburg (FCB) jetzt in einer anderen Liga spielt, bringt nicht nur neue Begegnungen auf dem Rasen mit sich – zum Beispiel mit der Trierer Eintracht. Auch außerhalb des Spielfeldes wird jetzt einiges gefordert. Der Verein muss sich daher nicht nur sportlich rüsten.