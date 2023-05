FC Bitburg in der Oberliga „Der FC Bitburg hat sich zu einer gefürchteten und respektierten Mannschaft entwickelt“

Nach 104 Jahren Vereinsgeschichte ist der FC Bitburg zum ersten Mal in die Oberliga aufgestiegen. Zu diesem spektakulären Ereignis hat der Bürgermeister Joachim Kandels die gesamte Mannschaft in die Bitburger Stadthalle eingeladen. In einer kurzen Rede hat er dem FCB seine Glückwünsche ausgesprochen: „Es war eine sehr erfolgreiche Saison und der FC Bitburg hat sich zu einer gefürchteten und respektierten Mannschaft entwickelt.“ Nachdem Kandels dem Spielführer Arthur Schütz eine Urkunde für den Aufstieg überreichte, hat er die Feierlichkeiten ins Foyer der Stadthalle verlegt.