Verwaltung antwortet auf Anfrage der Liberalen : FDP-Anfrage: Partnerschaften sind dem Eifelkreis zu teuer

Bitburg-Prüm Warum pflegt der Eifelkreis kaum Partnerschaften zu ausländischen Kommunen, wollte der Kreis-FDP-Chef Jürgen Krämer wissen. Und hat eine Antwort bekommen, die ihn nicht zufriedenstellt.

Diekirch, Arlon, Rethel— die Liste der Bitburger Partnerstädte ist lang. Die Prümer pflegen ebenfalls die Freundschaft mit der Gemeinde Monthermé in den Ardennen .Und in Speicher gibt es eine „Jumelange“ mit dem Örtchen Caudan in der Bretagne.

Der Eifelkeis hingegen pflegt kaum Beziehungen zu ausländischen Gemeinden. Was zumindest Kreis-FDP-Chef Jürgen Krämer irritert: „Wir sind doch eine Kommune „im Herzen Europas“. Der Feuerscheider, der selbst kaum 30 Kilometer von der belgischen Grenze entfernt wohnt, hat daher eine Anfrage an den Kreis geschickt, in der er wissen will, warum man sich nicht um Verbindungen zu den Nachbarn bemühe (der TV berichtete). Und, wie es um die bestehende Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Kedzierzyn-Kozle steht.