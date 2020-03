Damit Navis die Bürger nicht zu gesperrten Straßen lotsen : FDP: Kreis soll Baustellen-Info nutzen

Bitburg-Prüm Wer mit dem Navi durch unbekanntes Gebiet fährt, erlebt mitunter böse Überraschungen. Denn nicht selten lotsen einen die Geräte über gesperrte Straßen. Und auch immer wieder dorthin zurück, statt über eine Umleitung.

Auch im Eifelkreis kann einem das derzeit noch passieren. Denn die Hersteller von Navigationsgeräten wissen längst nicht über alle Baustellen auf den 1616,5 Kilometern großen Straßennetz zwischen Bitburg und Prüm Bescheid. Gesperrt sind derzeit etwa die L 17 bei Herscheid, die K 134 in Feuerscheid, der Prümer Weg in Lünebach, die K 149 in Dasburg, die L 7 in Bettingen, die Ortsdurchfahrt Beilingen, die L 39 zwischen Herforst und Binsfeld und die L 34 in Kyllburg.