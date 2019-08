Wanderung : Wanderung am Irsenpfad

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Donnerstag 22. August, um 18 Uhr eine geführte Feierabendwanderung an. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Gasthaus Waldesruh. Von dort aus startet die etwa sechs Kilometer lange Wanderung am Irsenpfad.

