Wanderung : Wanderung um Daleiden

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Donnerstag, 11. Juli, eine geführte Feierabendwanderung um Daleiden an. Los geht es um 18 Uhr bei der Bushaltestelle an der B410 in Daleiden.

