Sport : Feldbogenschützen laden zum Tag der offenen Tür ein

Biersdorf am See (red) Der Feldbogenschützenverein Biersdorf am See lädt für Sonntag, 8. September, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür auf dem Parcour, oberhalb des Schlosses Hamm, ein.

Ab 11 Uhr unterhält der Musikverein Olmscheid-Jucken mit einem Frühschoppenkonzert.

Die Vereinsmitglieder der Feldbogenschützen Biersdorf am See werden Besuchern den Sport des Bogenschießens vorstellen.