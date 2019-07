Freizeit : Alle zusammen ins Party-Boot

Fleringen Seit mehr als drei Jahrzehnten existiert es bereits, das Felsenfest in Fleringen. Für die neue Ausgabe am Samstag, 3. August, haben sich die Organisatoren etwas anderes ausgedacht, um die Party noch stärker im Dorf zu verankern.

In diesem August geht man es unterdessen wieder etwas kleiner an als zum Jubiläum: Auf der Bühne werden keine Bands spielen, sondern drei Disk-Jockeys (DJ), also Platten-Aufleger, zum Zuge kommen, mit denen man „ein hochkarätiges Programm“ anbieten könne, sagt Daniel Lansch. Das seien „Global DJs“ aus Österreich, „Micar“ – der unter anderem an Silvester 2017 Hunderttausende am Brandenbruger Tor beschallte – und „IQtalo“: Dahinter verbirgt sich Ralf Lowey aus Wallersheim. Und der sei vielen noch bekannt „aus alten Prümer Stargate-Zeiten“.