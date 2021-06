Freizeit : Spaß und Abwechslung für Kinder

Prüm (red) Das Haus der Jugend Prüm bot in den Pfingstferien ein vielfältiges Programm für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren an. Für jede Menge Spaß und Abwechslung sorgten zahlreiche Bastel-, Spiel- und Workshop-Angebote.

Die Kinder bewiesen sich in verschiedenen Wettkämpfen und traten am letzten Tag bei „Schlag die Betreuer“ gegen ihre Jugendleiter an. Foto: Haus der Jugend Prüm