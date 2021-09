Freizeit : Abwechslungsreiche Ferienfreizeit des Projekts CariKids in Wallersheim

Die Freiwillige Feuerwehr Wallersheim brachte den Kindern das Thema Brandschutz spielerisch nahe. Foto: Caritasverband Westeifel

Wallersheim/Reuth (red) Der entlastende Dienst CariKids des Caritas-Familienservice hat eine Ferienfreizeit im Gemeindehaus in Wallersheim veranstaltet – in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen des Caritasverbands Westeifel aus Schulsozialarbeit an der Realschule plus Prüm sowie Mobiler Jugendarbeit der Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm.

19 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen erlebten viele spannende Momente. Neben Kreativ- und Spielangeboten gab es eine Hüpfburg auf dem weitläufigen Gelände mit Sportplatz.

Ein Tagesausflug führte die Gruppe auf einen Erlebnisbauernhof in Reuth. Foto: Caritasverband Westeifel

Ein Tagesausflug führte auf einen Erlebnisbauernhof in Reuth. Hier sorgten eine Eselwanderung und das Reiten für Begeisterung. Die Freiwillige Feuerwehr Wallersheim führte spielerisch ans Thema Brandschutz heran und bot eine kleine Fahrt im Feuerwehr­auto an.

Der Caritas-Familienservice dankt besonders:

• der Ortsgemeinde Wallersheim, die ihr Gemeindehaus unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat

• der Freiwilligen Feuerwehr Wallersheim, von der trotz strömenden Regens vier Wehrleute kamen, um den Kids eine Freude zu bereiten

• dem Verein Lichtblick in Bitburg, der schon seit vielen Jahren alle Ausflüge unterstützt, indem er seinen Bus kostenlos zur Verfügung stellt.