Bildung : In Prüm kann bald studiert werden – Fernstudienzentrum nimmt im Herbst seine Arbeit auf

Vertreter des Fördervereins der Berufsbildenden Schule Prüm (BBS) und der Fachhochschule des Mittelstands haben eine Vereinbarung über die Einrichtung eines gemeinsamen Fernstudienzentrums unterzeichnet. Mit dabei waren auch der Schulleiter der BBS, Wieland Steinfeldt (links) und Landrat Andreas Kruppert (Mitte). Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Prüm Ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher können ab Oktober in der Karolingerstadt ein Bachelor-Studium beginnen – in einer Form, die in der Region einzigartig ist.