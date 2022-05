Dorfentwicklung : Und jetzt: Feiern, bitte

Bleialf Bauhof-Halle und Feuerwehrwache: Bleialf weiht die Gebäude am Wochenende ein, nachdem die Pandemie das Fest zunächst verhindert hatte. Das Zwei-Millionen-Vorhaben ist längst abgeschlossen, während gegenüber die Arbeiten an der Kirche laufen. Auch die: teuer.

Nach einigem Hin und Her aber blieb es beim Standort am Gemeindehaus, wie von der damaligen Ortsbürgermeisterin Edith Baur, der Ratsmehrheit und der Verbandsgemeinde Prüm vorgesehen.

Und so feiert man in der Schneifelgemeinde jetzt endlich die offizielle Eröffnung der Gebäude. Drumherum: Musik und weitere Unterhaltung. So lädt die Freiwillige Feuerwehr schon am Samstag, 14. Mai, von 18.30 Uhr an zum Dämmerschoppen mit dem Disk-Jockey-Team Simon.