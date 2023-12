Typische Bauformen stärken Umbauen statt Abreißen – 20 Jahre Baukultur Rheinland-Pfalz (Fotos)

Je nachdem was die Regionen bieten, entwickelten sich über die Jahrhunderte in allen Teilen Deutschlands verschiedenste überlieferte Bauformen. Der Norden ist von Backsteinbauten geprägt, im Mittelgebirge der Eifel setzten die Menschen oft auf den Bau von Bruchsteinmauern. Gebaut wurde mit Material, dass leicht verfügbar war. Manche Bruchsteinhäuser wurden verputzt, andere behielten bis heute ihre eher robuste Steinoptik. Um genau solche tradierten Bauformen zu stärken, wurde 2003 in Mainz die Landesinitiative Baukultur Rheinland-Pfalz gegründet. Seit dem Sommer läuft bereits ein landesweites Festprogramm, dass nun auch in Bitburg Station machte.