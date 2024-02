Tanzwettbewerb Von Akrobatik und lustigen Parkettelfen im Tütü – so war das Männerballettfestival

Biersdorf am See · Beim Männerballett-Festival des Karnevalsvereins Seepferdchen in Biersdorf am See wurde das Programm von zahlreichen Garde- und Showtänzen befreundeter Karnevalsvereine ergänzt. Zudem traten Solo­mariechen aus Schönecken, Bitburg und Biersdorf auf.

25.02.2024 , 13:30 Uhr

Von Andreas Sommer

Seit knapp zwei Jahrzehnten gehört das Männerballett-Festival fest zum Programm des Karnevalsvereins (KV) Seepferdchen aus Biersdorf. Obwohl es keine Karnevalsveranstaltung ist und auch schon zeitlich nicht mehr so ganz in die fünfte Jahreszeit passt, sind doch gewisse närrische Grundzüge und eine gehörige Portion Frohsinn unverkennbar. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war das Männerballett-Festival in Biersdorf am See