Veranstaltung : Festliche Stimmung vor der Basilika

Dinner in white in Prüm. Foto: TV/Brigitte Seiwert

Prüm (red) Geschmückte Tafel, unterhaltsame Musik, leckere Speisen und gut gelaunte, ganz in Weiß gekleidete Besucher: In diesem Jahr hatten die Soroptimisten auf den neu gestalteten Hahnplatz erstmals auch in Prüm zum „Dinner in White“ eingeladen, das die Damen bereits dreimal in Bitburg ausgerichtet hatten.

