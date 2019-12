Glaube : Festliche Tage zwischen den Jahren

Waxweiler Die Pfarrei Waxweiler lädt wieder zu festlichen Weihnachtsgottesdiensten zwischen den Jahren ein. Sie beginnen mit der Kinderchristfeier (mit Kommunion) am Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr, mitgestaltet durch Kinder der Kindertagesstätte.

Die Christmette beginnt um 18 Uhr und wird vom Prümtalchor mitgestaltet. Nach dem Hochamt zum Fest der Heiligen Familie am Sonntag, 29. Dezember, um 9.30 Uhr sind alle Kinder zur Einzelsegnung durch Pfarrer Georg Josef Müller eingeladen. Die Jahresschlussmesse ist an Silvester, 31. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche. In dem festlichen Gottesdienst wird für jeden einzelnen im Jahr 2019 Verstorbenen der Pfarrei eine Kerze angezündet.