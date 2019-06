Konzert : Festliches Konzert für die Orgel

Konzert Schönecken Hansjosten. Foto: Pfarrgemeinderat Schönecken

Schönecken (red) Unter dem Titel „Mit Pfeiffen und Sayten“ hat die Familie Hansjosten aus Schweich ein festliches Konzert in der alten Pfarrkirche St. Leodegar in Schönecken veranstaltet. Das Konzert fand anlässlich des Abschlusses der Restaurierungsarbeiten an der klangschönen Orgel von Hugo Mayer statt.

