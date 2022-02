Kriminalität : Festnahme: Mann versucht Banken mit gefälschten Überweisungsträgern zu betrügen

EIn 28-jähriger Mann aus dem Eifelkreis hat versucht, mit gefälschten Überweisungsträgern Geld von verschiedenen Banken zu erhalten. Was bislang bekannt ist.

Seit September 2021 waren laut Polizei bei verschiedenen Banken in der Region gefälschte Überweisungsträger eingeworfen worden. Insgesamt konnten bis Januar 2022 32 Fälle im Bereich der Polizeiinspektion Bitburg sowie weitere Fälle aus den angrenzenden Regionen Wittlich und Trier festgestellt werden.

In den meisten Fällen wurde der Betrug rechtzeitig durch die Banken bemerkt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4.000 Euro. Um den Geldfluss zu verschleiern, eröffnete der Beschuldigte mehrere Konten in unterschiedlichen Ländern auf die er via Onlinebanking zugreifen konnte.