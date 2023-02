Taxi-Abzocke : Kein Nachtleben, kein Taxi – oder umgekehrt?

Eifelkreis Ärger übers Taxi an Karneval: Ein Mann bestellt in Bitburg einen Wagen, um von Heilenbach ins drei Kilometer entfernte Nachbardorf Schleid zu kommen. Der Fahrer verlangt zur Überraschung des Fahrgastes 55 Euro für die kurze Strecke.

Er biss notgedrungen in den sauren Apfel und zahlte die Pauschale.

Nicht nur an besonderen Festtagen stellt sich die Frage: Wie soll ich nur nach Hause kommen? Wer auf dem Land lebt und trotzdem nicht versauern will, hat es schwer. Der ÖPNV ist nachts eine Nullnummer und aufs Taxi zu setzen ist ein Vabanquespiel. Ist das einzige Taxi, das vielleicht um 3 Uhr noch fahren würde, möglicherweise gerade mit einer Blutkonserve auf dem Weg nach Bad Kreuznach? Oder fährt es gerade einen Urlauber zum Flughafen Frankfurt?

Auf der anderen Seite sind auch die Taxiunternehmen zu verstehen, die nicht drauflegen wollen, indem sie eventuell stundenlang vergeblich auf Kundschaft warten. Die Eifel bietet halt kein großstädtisches Nachtleben, in dem Massen an Bar- und Clubbesuchern sich von A nach B chauffieren lassen wollen. Das gastronomische Angebot ist gar nicht vorhanden, als dass es sich lohnen würde, Taxistände großzügig mit Autos und Personal zu bestücken. Mit der Betriebspflicht ist das dann unternehmerisch so eine Sache. Ein Nachtzuschlag könnte dafür sorgen, dass mehr Taxen nachts bereit stehen.