Festwochenende in Bitburg : Alte Autos, neue Mode und eine Blaulichtmeile (Fotos)

Ein Auto-Festival für Mobilisten, aktuelle Herbstware im Einzelhandel beim Tag der offenen Tür in der Innenstadt und ebenso offene Türen bei der Polizei, die den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit gestattete. Feuerwehr, THW und DRK machten die Blaulichtmeile komplett. Foto: Hoeser Rudolf

Bitburg Ein Auto-Festival für Mobilisten, aktuelle Herbstware im Einzelhandel beim Tag der offenen Tür in der Innenstadt und ebenso offene Türen bei der Polizei, die den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit gestattete. Feuerwehr, THW und DRK machten die Blaulichtmeile komplett.

Der Sonntag des Bitburger Gäßestrepperfestes zog wieder tausende Besucher an. In Scharen strömten sie in die belebte Fußgängerzone, wo die Einzelhändler ihre Geschäfte öffneten.

„Das kommt uns heute wirklich gelegen. Die neue Herbstmode lockt. Ich hoffe, wir finden was Schönes“, sagte Gerda Urmes, die mit einer Freundin auf der Suche nach einer neuen Jacke war. Fündig werden konnte sie da sicherlich, wie die Auslagen in den bunten Schaufenstern der Bekleidungsgeschäfte verrieten. Auch Schuhe und Ledermoden seien gefragt, hieß es in der Branche.

Auf ihre Kosten kamen auch die Automobilfreunde. Sie konnten sich beim Auto-Festival von blitzendem Chrom und schwungvollen Karosserien historischer bei mehr als 600 Modellen beeindrucken lassen. Auch die neuesten Fahrzeugmodelle waren bei den Händlern auf Merlick zu besichtigen.

Bürgernah zeigte sich die Bitburger Polizei. Die hatte die Besucher in das Polizeigebäude in der Erdorfer Straße eingeladen und gab einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, Polizeirat Mike Thull, sagte: „Wir haben das Ziel, der Bevölkerung zu zeigen, warum wir wie arbeiten. Das führt zu mehr Akzeptanz und das wiederum zu mehr Vertrauen.“

Feuerwehr, THW und DRK füllten den gesamten Raum der Erdorfer Straße mit ihren Einsatzfahrzeugen und Informationsständen aus. Ein Angebot der „Blaulichtfamilie“, das von sehr vielen Besuchern genutzt und begrüßt wurde.

Jede Menge los in Bitburg: Die Blaulichtfamilie – Polizei, Feuerwehr, THW und DRK informierten über ihre Arbeit (Fotos rechts oben und unten), aber auch in der Fußgängerzone waren viele Menschen unterwegs (Foto links). Foto: Hoeser Rudolf