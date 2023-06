Großeinsatz der Feuerwehr Akku im Müll sorgt für Großbrand - Kriminalpolizei deckt Ursache für Feuer am Bitburger Flugplatz auf (Fotos/Video)

Die Löscharbeiten waren am Nachmittag beendet, eine Brandwache war in der Nacht zum Donnerstag noch im Einsatz. Wie die freiwillige Feuerwehr Bitburg berichtet, wurde der brennende Müll großflächig mit Lösch-Schaum eingesprüht, um so das Feuer zu ersticken. Im Einsatz waren zahlreiche Feuerwehren, das DRK, das THW und die Polizei Bitburg.