Feuerwehr schützt Wohnhaus : Brand auf Bauernhof in der Eifel

Nimsreuland Brandgeruch hat Anwohner in Nimsreuland am Samstagnachmittag aufgeschreckt.

Am Samstagnachmittag ist in Nimsreuland (Verbandsgemeinde Prüm) ein landwirtschaftlichen Gebäude in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei in Prüm bemerkten Anwohner gegen 15 Uhr Brandgeruch. Das Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. Die sofort alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Das Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr geschützt werden. Es wurde durch den Brand nur geringfügig beeinträchtigt.