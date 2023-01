Spurensuche : Tödlicher Brand in Neuerburg: So laufen die Ermittlungen

Neuerburg Nach einem Hausbrand in Neuerburg, bei dem am Samstag ein 46-jähriger Mann starb, muss nun geklärt werden, wie das passieren konnte. Eine enorme Herausforderung für die zuständige Kriminalpolizei Wittlich, sagt ein Experte für Brandursachenermittlung, und erklärt, warum.

Die Kriminalinspektion Wittlich, die mit dem Fall betraut ist, schickt ihre Brandermittler in das Haus in der Neuerburger Poststraße, sobald die Gefahrenlage es zulässt. Dann beginnt die Detektivarbeit. „Das ist akribische Kleinstarbeit, die in einem solchen Fall geleistet werden muss“, sagt Harald Zeller, Erster Kriminalhauptkommissar a.D.

Zeller hat 15 Jahre in Trier bei der Kriminalpolizei gearbeitet und war dort im Bereich Kriminaltechnik mit Tatortarbeit befasst. Dazu gehörten auch Brandermittlungen. Danach war er Dozent an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn, wo er auch die Brandursachenermittler der Polizei aus- und fortgebildet hat. Seit seiner Pensionierung hält er Vorträge bei Feuerwehren, unter anderem auch beim Kreisfeuerwehrverband in Bitburg. Was er dort einschärft: Im besten Fall möglichst wenig am Brandort zu verändern. Und ganz wichtig für die Ermittler: Alles, was die Feuerwehr bei den Lösch- und Rettungsarbeiten verändert hat, muss sie lückenlos dokumentieren. Denn im Rahmen der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr werden Türen geöffnet, Scheiben eingeschlagen, Fußböden aufgerissen, Hohlräume eröffnet und Brandgut aus dem Gebäude entfernt. Damit finden die Ermittler keinen ursprünglichen Brandort mehr vor.