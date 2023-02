Fusion : Feuerwehr in Baustert: Aus fünf mach eins - bald auch gemeinsam unter einem Dach

„Ich begrüße die Entwicklung sehr. Die Initiative ging von unten aus, es ist vor Ort gewollt. Nur so können Fusionen gut funktionieren“, sagte Bürgermeisterin Janine Fischer. Sie verschaffte sich einen Eindruck von den laufenden Baumaßnahmen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Baustert. Wehrführer Werner Irsch (2.v.l.) und sein Stellvertreter Sebastian Bretz (links) berichteten ebenso wie Verwaltungsmitarbeiter Stephan Goebel (rechts). Foto: Hoeser Rudolf

Baustert Die Freiwilligen Feuerwehren aus Baustert, Hütterscheid, Brimingen, Mülbach und Feilsdorf haben fusioniert und bilden die neue und schlagkräftige Freiwilligenwehr in Baustert. Für die Truppe wird ein neues Gerätehaus gebaut. Gefeiert wird am 16. Juli.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser

Überalterung, kein Nachwuchs, insbesondere für die Führungskräfte, veraltete Ausrüstung, marode Gerätehäuser, fehlende Tagesalarmbereitschaft und ein geringes Einsatzspektrum: Die Liste der Motivationskiller in den kleinsten und kleinen freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum ließe sich beliebig fortführen. Dass deshalb vielerorts Auflösungserscheinungen erkennbar sind, ist nachvollziehbar. Wenn dann jedoch nicht resigniert, sondern nach neuen Wegen und Möglichkeiten gesucht wird, dann passiert vielleicht genau das, was in und um das Eifeldorf Baustert in den vergangenen Jahren als Paradebeispiel entstanden ist: Fünf Wehren haben sich zu der größeren Freiwilligen Feuerwehr Baustert zusammengeschlossen.

So kam es zum Zusammenschluss zur Feuerwehr Baustert

Der erste Anstoß für diese Entwicklung ergab sich im Jahr 2016 aus der Notwendigkeit, der Feuerwehr Baustert mehr Raum zur Verfügung zu stellen. „Schnell wurde klar, dass die alte Bausubstanz des Gerätehauses eine Erweiterung nicht zulässt. Also wurde die Planung eines Neubaus angegangen“, blickt Wehrführer Werner Irsch zurück. Rainer Wirtz, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land und seinerzeit zuständig für das Feuerwehrwesen, habe dann die Frage gestellt, wie sich die Feuerwehren in und um Baustert herum in fünf und in zehn Jahren aufgestellt sehen. „Mit dieser Fragestellung wurde uns allen klar, dass ein Neubau nur Sinn macht, wenn wir die Fragen der Zukunft gemeinsam mit anderen beantworten“, resümiert Irsch.

Lesen Sie auch Rettungskräfte : Fusion der Wehren ist ein gutes Beispiel

Die Zusammenarbeit der Wehr Baustert (460 Einwohner) mit den umliegenden Wehren aus Hütterscheid (170), Brimingen (111), Mülbach (100), und Feilsdorf (34) war ja ohnehin vorhanden, der Weg damit vorgezeichnet. Künftig werden sie sprichwörtlich unter einem Dach agieren. Und darunter entsteht auf der derzeit größten Baustelle in Baustert ein neues Feuerwehrgerätehaus.

Warum die Feuerwehr-Fusion behutsam umgesetzt wurde

„Die Fusion wurde schrittweise umgesetzt, um das Tempo den individuellen Gegebenheiten in den einzelnen Einheiten anzupassen“, erklärt Irsch. So wurde etwa der Zusammenschluss mit der Wehr Mülbach erst vollzogen, nachdem der dortige Wehrführer mit Erreichen der Altersgrenze seinen verdienten Abschied erhalten hatte. So wurde vermieden, dass er sein Amt vorher hätte aufgeben müssen. „Das alles musste im Einklang stehen, alle Beteiligten mussten einvernehmlich mitgehen“, versichert Wehrführer Werner Irsch.

Ab dem 01.01.2018 ist die Fusion offiziell vollstreckt. „Wir hoffen und gehen davon aus, dass sich die Mannstärke unserer Wehr weiter erhöhen wird und setzen dabei auch auf den Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr“, so Irsch. Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr Baustert 39 aktive Wehrleute, darunter vier Frauen. 15 Kinder werden in der Jugendfeuerwehr betreut und ausgebildet.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baustert wird am 16. Juli eingeweiht. Foto: Hoeser Rudolf

„Ich begrüße die Entwicklung sehr. Die Initiative ging von unten aus, es war vor Ort gewollt. Nur so können Fusionen gut funktionieren“, sagte Bürgermeisterin Janine Fischer. Sie verschaffte sich einen Eindruck von den laufenden Baumaßnahmen vor Ort.