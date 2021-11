Ehrenamt : Bickendorfer Feuerwehr ehrt und befördert Mitglieder

Bickendorf (red) Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Feuerwehr Bickendorf gab es Neuwahlen zum Vorstand.

Diesem gehören an: Dirk Weides, Christian Brück, Marc Schmitz, Sebastian Finken, Patrick Krüger, Florina Schackmann, Andreas Wagner und Wilfried Kootz. Der Feuerwehrchef zeichnete auch verdiente Mitglieder für langjährige Dienste aus. So wurde Franz-Rudolf Sonnen mit Erreichen der Altersgrenze nach über 40 Jahren aus der aktiven Wehr verabschiedet. Er war Mitbegründer der Jugendfeuerwehr und in seiner aktiven Zeit fünf Jahre Wehrführer. Wolfgang Brück wurde für 40 Jahre und Klaus Göbel-Baur für 60 Jahre Dienst mit einem Präsent ausgezeichnet. Die Wehr danke Walter Nesges für seine langjährige Tätigkeit als Maschinist.