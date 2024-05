„Böswillig erzeugte“ Fehlalarme Warum ausgerechnet Brandmelder für Frust bei der Feuerwehr sorgen

Bitburg · Fehlalarme, davon hat jeder schon gehört. Aber die Wenigsten haben eine Vorstellung davon, in welcher Dimension sie die Feuerwehren auf Trab halten. Wie viele unnötige Einsätze es allein in Bitburg gibt, was die Ursache ist und welche Gefahr darin steckt.

27.05.2024 , 07:16 Uhr

Brandmeldeanlagen lösen häufig Fehlalarme aus. Foto: TV/Jürgen Larisch