Malbergweich Gefährliche Ölspur in Malbergweich: Polizei ermittelt

(siko) Wegen einer Ölspur kam es am Samstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr in Malbergweich. Gegen 10.15 Uhr wurde die Wehr in die Lindenstraße alarmiert, wo sich eine Ölspur über die weite Teile der Straße zog. Die Feuerwehr Malbergweich übernahm zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein die Beseitigung des Öls. Denn dieses ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich, die darauf ins Rutschen geraten könnten. Während die Flüssigkeit gebunden und aufgenommenwurde, musste die Straße gesperrt und der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei Bitburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Verursacher.