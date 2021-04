Blaulicht : Feuerwehr löscht brennendes Auto in Daun-Boverath

Foto: TV/Frank Göbel

Daun (red) Ein Auto ist in Daun-Boverath am Sonntag gegen 20.40 Uhr in Brand geraten. Der 21-jährige Fahrer des Wagens war gerade in den Fliederweg eingebogen, als er bei seinem Auto einen Leistungsabfall bemerkte.

Im gleichen Moment, so der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein, habe er schon Rauchschwaden aus dem Motorraum aufsteigen sehen und sei sofort ausgestiegen. Kurz danach habe das Auto auch schon gebrannt. Anwohner bemerkten den Vorfall und versuchten den Brand zu löschen. Als die alarmierte Feuerwehr mit zwölf Kräften am Ort eintraf, stand der Motorraum aber bereits voll in Flammen. Die Brandschützer konnten das Feuer letztlich unter Kontrolle bringen und im Ganzen eindämmen. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt zum Brand geführt hatte.