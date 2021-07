Unwetter und Umwelt : Hochwasser in Malberg: „Eine wahre Umweltkatastrophe“

Foto: TV/Christian Altmayer 14 Bilder Umwelt- und Straßenschäden nach dem Hochwasser in Malberg

Malberg Der Ort Malberg liegt zwar im Kylltal, aber glücklicherweise recht weit vom Fluss entfernt. Einen Landwirt hat das Hochwasser dennoch hart getroffen. Und auch die Natur wird Zeit brauchen, sich zu erholen.

Plastik, überall Plastik. „Keine Ahnung, wo das ganze Zeug herkommt“, sagt Simon Schloß, wie wir so das Kyllufer in Malberg entlang gehen. Doch die blauen Splitter, die sich im Gras und im Schlamm verfangen haben und hier praktisch jeden Meter übersähen, machen dem stellvertretenden Wehrführer des Dorfes Sorgen.

Was, wenn die Kühe das Zeug fressen, wenn es sich anreichert? „Und überhaupt“, sagt Feuerwehrmann Schloß: „Dieses Hochwasser ist eine wahre Umweltkatastrophe.“ Erst trieben die Möbel den Fluss hinab, dann die Öltanks, später gut ein Dutzend Campingwagen. Reste wie ein kaputtes Fahrgestell finden sich noch Tage nach dem Unwetter am Ufer.

Auch liegt hier noch ein strenger Geruch in der Luft. Er kommt von all dem Heizöl, das den Fluss hinunter gelaufen ist. Zu einem Fischsterben sei es in der Kyll zwar noch nicht gekommen, sagt Schloß, dafür aber an einem angrenzenden kleinen Bach. Denn dort hat es so viel Geröll hinein geschwemmt, dass die Tiere auf dem Trockenen liegen. Kleine silbrige Körper im Schutt.

Die meisten Menschen, die im Ort leben, hat die Flut hingegen verschont. Denn die Kyll fließt etwas abseits von Malberg. Nur einen hat es schwer getroffen: den Landwirt Josef Heintges, der das alte Hüttenwerk am Fluss zu einem Bio-Hof ausgebaut hat. Denn neben seinem Wohnhaus wurden seine Felder überschwemmt. Und somit die Lebensgrundlage.

Auch den stellvertretenden Wehrführer Simon Schloß schmerzt der Anblick all der ausgespülten Möhren und Kartoffeln, der weg geknickten Lauchpflanzen. Denn er hat mit geholfen, das Gemüse anzubauen. „Das ist alles Bio-Qualität“, sagt er: „Und jetzt ist das alles für die Tonne.“

Zum Glück hat Heintges einige Helfer auf dem Hof, die ihn dabei unterstützen, den Schlamassel zu beseitigen. Wie hoch der Schaden ist? „Das kann man noch gar nicht beziffern“, sagt Heintges, der an diesem Tag verständlicherweise kaum Zeit hat für ein Gespräch. Er müsse jetzt weiter aufräumen.

Auch die 15 Aktiven der Malberger Feuerwehr und etliche Bürger haben in den vergangenen Tagen bei Heintges angepackt. „Es war schon eine große Solidarität da“, sagt Schloß, der noch immer nicht ganz fassen kann, was sich hier am Wochenende abgespielt und welch unbändige Kraft das Wasser entwickelt hat.

Am eindrucksvollsten zeigt sich das ein paar Meter vom Hüttenwerk entfernt, an der Gemeindehalle, wo das Tal enger wird. Hier endet die Tellstraße in einem Bauzaun. Dahinter: ein mehrere Meter tiefes und breites Loch im Asphalt. „Wir sind hier ständig drüber während der Einsätze“, sagt Schloß: „Das hättegefährlich werden können, wenn die Straße vorher eingekracht wäre.“

