Feuerwehr : Eifeler halten den Nachwuchs bei der Stange – trotz Corona

Prüm/Bitburg/DauN Bei einem landesweiten Wettbewerb werden Ehrenamtliche bei der Feuerwehr ausgezeichnet. Auch eine Prümerin macht mit.

Gesucht werden Menschen, die in der ehrenamtlichen Tätigkeit bei der freiwilligen Feuerwehr gute Arbeit an und mit der Basis leisten und dafür sorgen, dass die Arbeit der Bambini- und Jugendfeuerwehren trotz Corona weitergeht. Zu gewinnen gibt es insgesamt 5000 Euro Prämiengeld. Außerdem werden alle Konzepte der Gewinner über die Kommunikationskanäle veröffentlicht.

Mit dabei sind auch Julia Röser und ihr Team. Die 37-Jährige, die seit 2011 Mitglied der Feuerwehr ist, leitet die Bambini-Wehr der Betrada-Grundschule in Prüm. Gemeinsam mit ihrem Mann Markus und einer Betreuungskraft der Grundschule erarbeitet sie Themen, die die Kinder trotz Distanz zu Hause umsetzen. Neben dem Ehrenamt in ihrer Region unterstützt sie den Gefahrstoffzug Eifelkreis und engagiert sich im Nachwuchsbereich. Seit 2018 ist sie Leiterin des Fachreferats Brandschutzerziehung und Bambini-Feuerwehren im Kreisfeuerwehrverband Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Wer sich an der Challenge beteiligen will, kann seine Konzepte bis 28. Februar per E-Mail an ruecker@lfv-rlp.de oder per Post an den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Lindenallee 41-43,56077 Koblenz, senden.

Weitere Informationen unter:

www.ukrlp.de/feuerwehr