Ein Zusammenspiel von Alt und Jung : Feuerwehren im Eifelkreis profitieren von neuen Regelungen

Bitburg/Prüm Seit Anfang 2021 dürfen auch noch Menschen über 67 für die Feuerwehr aktiv sein. Außerdem wird durch neue Regeln die Jugendarbeit gefördert. Sind die Wehren im Eifelkreis nun besser aufgestellt?

Er sagt: „Wir freuen uns darüber, dass uns viele unserer erfahreneren Kollegen noch länger zur Verfügung stehen. Auch wenn sie körperlich nicht mehr so fit sind wie früher, bringen sie viele Führungsqualitäten mit. Die Älteren sind immer noch sehr wichtig.“

Doch sind die rund 200 Feuerwehren des Eifelkreises durch diese Regeländerung nun personell besser aufgestellt als davor? „Auf eine gewisse Art und Weise schon. Die Zahlen in der Eifel waren zwar vorher schon sehr gut. Das LBKG gibt uns aber noch mehr Zeit, aus unserer Jugendarbeit neue Aktive zu schöpfen“, erklärt Larisch im Gespräch mit dem Volksfreund. Außerdem weiß er von Feuerwehren, bei denen Ehrenamtliche aus dem Ruhestand zurück in den aktiven Dienst gekommen sind, um sie weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

„Ein Gesetz ist nur so gut wie die Menschen, die damit arbeiten“

Interview mit Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Eifelkreis : „Ein Gesetz ist nur so gut wie die Menschen, die damit arbeiten“

Dass bei den Mitgliederzahlen der Eifeler Feuerwehren nicht jede Wache in den einzelnen Dörfern rund um die Uhr besetzt sein kann, sieht Larisch auch nicht als Problem an: „Deswegen werden bei einem Brand oder einem Unfall immer mehrere Feuerwehren im Umkreis alarmiert, um sicher zu sein, dass genügend Personal zur Verfügung steht. Immerhin ist das auch ein Ehrenamt, und viele Feuerwehrleute arbeiten nicht in ihrem Heimatort. Eine dauerhafte Vollbesetzung ist unrealistisch.“