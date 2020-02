Katastrophenschutz in der Eifel bleibt alarmbereit

Kostenpflichtiger Inhalt: Sturm in Sicht

Trier-Euren, 2018: So könnte es nach einem Sturm auf vielen Straßen im Eifelkreis aussehen. Foto: Friedemann Vetter (ve.), Friedemann Vetter

Bitburg-Prüm Wegen des Dauerregens sind die Böden weich. Kommt starker Wind dazu, könnten viele Bäume kippen.

Nachdem der starke Regen nach und nach aufgehört hat, kehrt etwas Ruhe bei den Feuerwehren im Eifelkreis ein. Jedoch stehen die nächsten Einsätze voraussichtlich bereits zum Ende der Woche an. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und Starkregen ab Sonntag.

„Wo genau, kann man bis kurz vorher nicht sagen“, erklärt Frank Weis, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Südeifel. Zuletzt traf es in der Südeifel die Orte Minden, Weilerbach und Bollendorf.

Um bestmöglich vorbereitet zu sein, stehen die Feuerwehren allerdings in engem Kontakt mit Meteorologen und beobachten alle Informationen vom Deutschen Wetterdienst. Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch erklärt: „Wir haben im Katastrophenschutzzentrum einen kleinen Notfalltrupp, der in Bereitschaft gehalten wird, sobald sich die Leitstelle in Trier auch vorbereitet.“