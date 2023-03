Katastrophenschutz Feuerwehrverband warnt vor „Flutdemenz“

Erwartungsgemäß bestimmt das Thema „Wetterbedingte Schadenslagen und Vegetationsbrände“ den größten Teil des Abends, denn die Flut 2021 sei aus Feuerwehrsicht noch lange nicht abgehakt, sagt Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Bitburg-Prüm. Larisch zeigt sich in seinem Fazit enttäuscht von der viel zu langwierigen Anpassung von Förderrichtlinien des Landes für Fahrzeuge, wie einem 32 Tonnen schweren wat- und geländegängigem Gefährt, das für den Einsatz bei Überschwemmungen und Flächenbränden in der Eifel dringend benötigt werde. „Es ist immer noch so, dass die Maßgaben der Förderungen zwar den Ansprüchen der Wehren in großen Städten entsprechen, aber die Bedürfnisse in ländlichen Gebieten nicht berücksichtigt werden“, sagt Larisch. Dabei dürfe die Feuerwehr in den Flächengebieten keinesfalls hinterherhinken, „denn es geht um Menschenleben“, sagt der oberste Katastrophenschützer. Deshalb sei der Schulterschluss mit dem KFV, dem politischen Arm der Feuerwehren, unabdingbar, um Änderungen in den Strukturen durchzusetzen.