Folklore-Festival Bitburg - Der Eröffnungsabend So kann man das machen, Bitburg!

INFO

Freitag, 12. Juli: Musikprogramm auf drei Bühnen – Monalex und Scheinheilig am Grünen See, Rock und Pop mit Timeless am Spittel und Rock und Metall beim Retro-Grenzlandtreffen.

Samstag, 13. Juli: Live-Musik und Folklore ab 12 Uhr auf fünf Bühnen - von Jazz und Dixie über Blasmusik bis zu Rock, Pop und Metall. Höhepunkte: 13.30 Uhr Bierfassrollen, 14 Uhr: Kinder-Folklore mit Clown am Spittel, 20 Uhr Einzug der Nationen am Spittel; Coldplay-Coverband am Grünen See

Sonntag, 14. Juli: Musik und Folklore auf fünf Bühnen ab 11 Uhr. Didi Könen und Konsorten (12 Uhr, Grüner See) Höhepunkte im abendlichen Partygeschehen: Dompiraten auf dem Retro-Grenzlandtreffen, Unplugged Gang am Spittel, Rainer-Tures-Band am Grünen See

Montag, 15. Juli: Abschluss ab Nachmittags mit DJ und Freaky Voices am Grünen See sowie Coronation Brass am Petersplatz und Montage-Rock am Retro-Grenzlandtreffen.

Folklore und mehr: Neben unzähligen Bands und Musikvereinen aus der Region, die auf den Bühnen für Stimmung sorgen, gibt es Tanz- und Musikensembles aus folgenden Ländern zu erleben: Belgien, Niederlande, Rumänien, Tschechien, Chile, Kolumbien, Portugal und Großbritannien. Zudem hat jeden Tag der Rummelplatz mit vielen Fahrgeschäften auf dem Beda-Platz geöffnet.