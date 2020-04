Gesundheit : Fieberambulanz in Neuerburg eröffnet

Fieberambulanz in Neuerburg eröffnet

Neuerburg/Bettingen In einer improvisierten Fachpraxis werden nun Patienten mit möglichen Corona-Symptomen behandelt.

Sigrid Mundt ist Allgemeinmedizinerin und betreibt eine Praxis im Gesundheitszentrum Neuerburg. Mit anderen Ärzten aus der Nähe hat sie nun eine Infektions- und Fieberambulanz in der Neuerburger Stadthalle eröffnet. Die Ärztin erklärt: „Der Landrat und auch die Kassenärztliche Vereinigung hatten im Zuge der Corona-Pandemie die Ärzte dazu aufgerufen, Ambulanzen für Infizierte einzurichten.“

Das vor rund drei Wochen initiierte Projekt habe sich verzögert, da dem Aufruf der Kassenärzlichen Vereinigung viele Ärzte folgten und entsprechende Ambulanzen gründen wollten, erklärt Mundt. „Die Verantwortlichen mussten also erstmal sortieren und dann die nötige Schutzausrüstung verteilen“, sagt sie. Nun sei die nötige Ausrüstung aber angekommen und daher könne auch die Ambulanz an den Start gehen. Da die Ausrüstung und auch die Räume kostenfrei gestellt werden, würden auch keine zusätzlichen Kosten auf die teilnehmenden Ärzte zukommen.

Mit dabei sind nicht nur die anderen beiden Neuerbuger Ärzte, Anna Buller und Dr. Thomas Keßeler, sondern auch die drei Hausärzte aus der Gemeinschaftspraxis in Bettingen, Dr. Fabian Rumpf, Hans Schumacher und Dr. Christop Rick. Die sechs Mediziner übernehmen wechselnd die jeweils zweistündigen Sprechzeiten an allen Wochentagen in der Fieberambulanz (siehe Info).