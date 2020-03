Filialschließungen: Bürgerversammlung in Waxweiler ist abgesagt. : Thema erledigt, Versammlung geknickt

Filialschließungen: Bürgerversammlung in Waxweiler ist abgesagt.

Waxweiler/Arzfeld Das für Mittwoch geplante Gespräch mit den Bürgern in Waxweiler zu den Filialschließungen der Banken ist abgesagt. Nicht ganz ohne Grund.

Die Stimmung vor etwas mehr als einem Monat war nicht die beste: Gut 100 Bürger protestierten damals in der Schalterhalle der Raiffeisenbank Westeifel gegen die Schließung der Filialen in Waxweiler und Daleiden (der TV berichtete).

Die Vorstände Klaus Peters und Marc Kaffenberger nahmen die Konfrontation an: Sie blieben zwar beim Beschluss, die beiden Häuser Ende März dichtzumachen. Allerdings versprachen sie, nachzudenken – über eine Möglichkeit, vielleicht doch zumindest einen Automatenbetrieb aufrecht zu erhalten.

Inzwischen steht diese Lösung, auch darüber berichteten wir: Die Geldautomaten und die Auszugsdrucker sollen in beiden Dörfern bleiben, dabei kooperiert die Raiffeisenbank mit der Kreissparkasse Bitburg-Prüm (KSK).

Am Tag der Demonstration aber sagten Peters und Kaffenberger zu, alles noch einmal bei einer Bürgerversammlung in Waxweiler zu erläutern. Ortsbürgermeister Manfred Groben hatte diese Versammlung, angesetzt für Mittwoch, 11. März, auch deshalb angeregt, weil sein Dorf doppelt getroffen wurde: Bereits zum Jahresende hatte auch die Kreissparkasse ihre Filiale dort geschlossen. Groben lud also zur Versammlung neben Peters und Kaffenberger auch die KSK-Chefs Ingolf Bermes und Rainer Nickels ein.