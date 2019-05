Medien : Film über die belgische Eifel

St. Vith (red) Unter dem Titel „Die andere Eifel – Frühling in der belgischen Eifel“ wird am Freitag, 10. Mai, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen eine Sendung in der Reihe „Fahr mal hin“ gezeigt.

