Konzertreihe : Finale für den „Prümer Sommer“ mit Kölschrock vom Feinsten

Prüm Zum Abschluss des „Prümer Sommers“ trat die Band Die Räuber aus Köln auf. Insgesamt 25.000 Besucher haben die neun Konzerte der Reihe gesehen.

Das war der „Prümer Sommer“ 2022: Der Startschuss fiel am 26. Juni, und am Donnerstag spielten nun die Kölschrocker Räuber zum letzten Konzert der Veranstaltungsreihe auf. Rund 25.000 Besucher haben an neun Abenden mitgefeiert. Es war der perfekte Abschluss der Serie.

Schon am Eröffnungssonntag war absehbar, dass der „Prümer Sommer“ einmal mehr ein erfolgreicher werden könnte. Die Corona-Pandemie nur noch schemenhaft am Horizont und ein vom Klima­wandel forciertes, sonniges Sommerwetter in den Aussichten der Meteorologen: Das waren die erkennbaren Rahmenbedingungen. Dass für den Veranstalter alles wie am Schnürchen laufen würde, davon gingen sowieso alle aus. Nicht zuletzt, weil dafür ein Mann seit 30 Jahren der Garant schlechthin ist: Manfred Schuler. Der nutzte während der Konzertpause die Gelegenheit, sich bei seinem Team und den vielen Mitstreitern des „Prümer Sommers für die großartige Unterstützung“ zu bedanken und sagte „Tschüss“. Eine ausführliche Bilanz des Prümer Sommers 2022 und der langjährigen Begleitung durch Manfred Schuler folgt in Kürze.