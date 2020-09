Konzert : Himmeroder-Nacht mit viel Musik

Großlittgen (red) Für Samstag, 5. September, lädt Pater Stephan alle Interessierten zur Himmeroder Nacht ins Kloster ein.Treffpunkt ist um 19 Uhr vor der Pfortenkapelle des Gästehauses. Von dort geht es in einer Lichterprozession zur Abteikirche und in den Kreuzgang des Klosters mit meditativen Stationen, begleitet von Taizé-Gesängen mit anschließender Eucharistiefeier.

Wolfgang Valerius spielt zum Finale der Sonntags-Orgelkonzerte die Toccate von Johann Sebastian Bach und die Toccata von Charles-Marie Widor am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr in der Abteikirche in Himmerod. Neben den beiden Werken spielt er romantische Stücke von Sigrid Karg-Elert, Frank Bridge und Ottorino Respighi. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon 06575/951370 ist Samstag von 10 bis 12 Uhr möglich oder per E-Mail an

abteiorgel@gmx.de