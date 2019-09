Motorsport : Meisterschaft im Laachental

Krautscheid Noch einmal in diesem Jahr werden im Laachental die Motoren dröhnen, wenn am Samstag, 5. Oktober, und am Sonntag die Autocross-Veranstaltergemeinschaft Krautscheid zum Rennen einlädt. Um 9 Uhr beginnt samstags das Zeittraining sowie der erste Vorlauf, sonntags geht es ebenfalls um 9 Uhr los, dann mit dem zweiten Vorlauf.

Es folgen der Endlauf und das sogenannte Superfinale, bei dem der Finallauf im Autocross der Südwestdeutschen Meisterschaft ausgetragen wird.