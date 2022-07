Finanzamt lädt donnerstags zu Beratungen zur Erhebung der Grundsteuer ein : Finanzamt des Eifelkreises bietet Beratungen zur Grundsteuer an

Finanzamt des Eifelkreises bietet Beratungen zur Grundsteuer an

Bitburg-Prüm Die Berechnung der Grundsteuer wird in Deutschland reformiert. Grundstücks- und Immobilienbesitzer müssen dem Finanzamt bis Ende Oktober eine Reihe von Informationen liefern. Keine leichte Aufgabe, der Eifelkreis Bitburg-Prüm bietet nun Hilfe an.

Etwa 300 Eifeler haben seit Mitte Juni bereits die Hilfe angenommen. Das Finanzamt teilt mit, dass die ersten Erklärungen bereits wie vorgesehen elektronisch eingereicht worden sind und auch von der Ausnahmeregelung, die Unterschriften schriftlich einzureichen, sei bereits Gebrauch gemacht worden. Ausnahmsweise könne, so eine Mitteilung des Finanzamts, in sogenannten Härtefällen auch ein Papiervordruck verwendet werden, wenn die Möglichkeit zur elektronischen Abgabe nicht bestehe.

Das Finanzamt Bitburg-Prüm lädt jeweils donnerstags von 8 bis 18 Uhr in den Verwaltungen der jeweiligen Verbandsgemeinde (VG) zur Beratungen zum Thema Grundsteuererhebung an folgenden Tagen ein: 21. Juli (VG Speicher), 28. Juli (VG Südeifel – Standort Neuerburg), 4. August (VG Bitburger-Land – Standort Kyllburg), 11. August (VG Prüm – Standort Schönecken), 18. August (VG Arzfeld), 25. August, (VG Speicher), 1. September (VG Südeifel – Standort Neuerburg), 8. September (VG Bitburger-Land – Standort Kyllburg), 15. September (VG Prüm – Standort Bleialf), 22. September (VG Arzfeld), 29. September (VG Speicher), 6. Oktober (VG Südeifel – Standort Neuerburg), 13. Oktober (VG Bitburger-Land – Standort Kyllburg), 20. Oktober (VG Prüm – Standort Schönecken).

Weil es aber soviel Beratungsbedarf gibt, hat das Amt auch einen regelmäßigen Grundsteuertag ins Leben gerufen. Jeden Donnerstag lädt das Finanzamt an verschiedenen Orten im Kreis zur Beratung ein (siehe Info). Dort wird auch praktische Hilfe bei der Registrierung in Elster gegeben. Darüber hinaus sind die Service-Center montags von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr ohne Anmeldung in Bitburg und Prüm erreichbar. Die Beratungen sind kostenlos.